Görele açıklarında çıkan hortum kamerada

Hakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN´da yağan sağanak ve dolunun ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görele ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan ve 5 dakika süren hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-22 17:07:47
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