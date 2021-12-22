Giresun’da okullara kar tatili

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Giresun’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

Espiye ve Keşap Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, “Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek. İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak" denildi.

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