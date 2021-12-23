Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-12-23 09:42:22
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