Bayraktar: "Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 54 büyüdük" FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "İhracatımız 3 kat arttı ve 100 milyon TL üzerinde ihracat gerçekleştirildi" "Entegrenin cirosu 585 milyon TL’yi buldu; Gerek kooperatiflerimiz de gerekse birliğimizde ve şirketlerimizde ciromuzu artırdık"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, pandemi sürecinden güçlenerek çıktıklarını belirterek geçen yıla göre ihracat rakamlarının 3 kat arttığını ve yüzde 54 büyüdüklerini söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar beraberinde bulunan Genel Müdür Turgay Çakmak, Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ağca ve yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

FİSKOBİRLİK’in her geçen yıl fındığa katma değer katan ve istihdamını büyüten bir kurum olduğunu belirten Lütfi Bayraktar, “2021 yılında pandemi şartlarına rağmen hedeflenen beklentiler doğrultusunda her alanda büyümeye devam ettik. İhracatımız 3 kat arttı ve 100 milyon TL üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Entegrenin cirosu 585 milyon TL’yi buldu. Bu da geçen yıla göre yüzde 54 büyüdüğümüzü gösteriyor. Gerek kooperatiflerimizde gerekse birliğimizde ve şirketlerimizde ciromuzu artırdık. Toplamda birliğimize bağlı 50 kooperatifimizden 40’a yakın kooperatifimiz 20212022 iş yılının il 5 ayı itibarıyla bir önceki yıla oranla aldığı fındık miktarını ton bakımından artırmış durumda. Sadece Giresun’da 11 kooperatifimizde iki kat fındık alımı gerçekleştirildi” dedi.



FİSKOBİRLİK’in zirai satışlarında da artış oldu

FİSKOBİRLİK’in zirai girdi satışlarında da yüzde 100’lük bir artış olduğunu ifade eden Bayraktar, “Fındık alımında olduğu kadar, gübre tarım ilacı, aletleri ve sarf malzemeleri satışlarımızda devam ediyor. Bu alanda ortaklarımıza en uygun fiyat ve ödeme yöntemleri çerçevesinde ciddi yatırımlarımız sürüyor. Bunun da sonuçları rakamlara yansımış durumda 20192020 iş yılında toplamda 5.4 milyon TL’lik zirai girdi satış yapılırken, 202202021 iş yılı içerisinde 10.8 milyon TL’lik satış gerçekleşmiştir. Burada yüzde 100’lük bir artış söz konusudur. 20212022 iş yılında ise her ne kadar gübre fiyatlarında istikrarsızlık ve artışlar yaşanmış olsa da biz bu rakamı 20 milyon TL üzerine taşımak istiyoruz” diye konuştu.



FİSKOBİRLİK ve EFİT A.Ş.’ye 5 yılda 100 milyon TL yatırım

Entegre fındık işleme tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Bayraktar, “Entegre tesislerimizde 20202021’de yapmış olduğumuz yatırımlarla kapasite artırımına gittik. EFİT A.Ş.’de bir önceki yıla göre cirosunu yüzde 54 artırarak 568 milyon TL’ye ulaştı. 5 yıl öncesine oranladığımızda artış oranı yüzde 600’ün üzerindedir. Natürel fındık satış rakamlarında ihracatta 21’inci sıraya gelmiş durumdayız. Bu yıl nihai mamullerle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatımız 7.5 milyon dolar. Giresun ve faaliyet gösterdiğimiz diğer illerdeki tüm üreticilerimize daha fazla hizmet edebilmek ve katma değer üretebilmek için bir üretici birliği olan FİSKOBİRLİK’i büyüterek hak ettiği konuma getirme adına çalışıyoruz. Entegreye ve FİSKOBİRLİK’e son 5 yılda yaptığımız yatırımın değeri ise 100 milyon TL’dir. Daha kışı bir süre önce de istihdamı da artırarak 15 işçi daha aldık” ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise Bakanlık müfettişlerinin FİSKOBİRLİK ve iştiraklerinde 6 ay boyunca tüm faaliyetleri ve evrakları titizlikle incelediğini de belirterek inceleme sonucunda kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların iddialarının asılsız çıktığını da ifade etti.

