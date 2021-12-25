Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 19. haftasında GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip oyuncudan topu kapan Traore, hızla ceza sahasına sokuldu. Traore’nin kaleye çektiği şutu kaleci Mohamedi kornere çıkardı.

73. dakikada Giresunspor’un organize atağında topu kontrol eden Traore, topu Shapi’ye pasını attı. Shapi’nin yerden gönderdi topa şut çeken Doukara’nın topu kalecide kaldı.

81. dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında bulunan Diouf’un pasında El Kaabi topu ağlara gönderdi. 01

90+1. dakikada sol kanattan ilerleyen Giresunspor'da gol şansı yakalayan Doukara'nın yerden çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Önel xx, Murat Altan xx, Cihan Aydın

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx (Champness xx dk. 75), Traore xx (Umut dk. 82 ?), Balde xx (Doukara dk. 67 x), Aziz Behich xx (Emre dk. 75 x), Diabate xx (Pelupessy dk. 67 x), Flavio xx, Alexis Perez xx, Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Hatayspor: Mohamedi xx, Onur xx, Sackey xx, Falette xx, Ribeiro xx, Traore xx (Lobjanidze dk. 66 xx), El Kaabi xxx (Kamara dk. 86 ?), Burak xx, Sadık xx (Muhammed dk. 66 xx), Popov xx, Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Yavuz Buğra, Bülent, Osman Can, Eren, Dylan, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Ayoub El Kaabi (dk. 81) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Ruben Ribeiro, Simon Falette, Saba Lobjanidze (Hatayspor) Shapi Suleymanov, Sergio Junior, Mamadou Diarra (Giresunspor)

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