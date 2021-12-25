GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında GZT Giresunspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Hakan Keleş ile Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazanarak rahatlamak istediklerini ancak olmadığını söyledi. Keleş, "Oyuna iyi başladık. Net pozisyonlarımız var. Rakip ceza sahasına çok girdik, oyunun genelinde iyi oyun var ama yine bir şekilde topu kalenin içine atamadık. Dediğim gibi biraz gol bölgesinde sıkıntılarımız var. O bugün de kendini gösterdi. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamadık. Ama bu takım böyle oynadığı ve gerekli takviyeleri yaptığımız sürece daha iyi yerlere geleceğiz. Berabere bile biterse üzgün olacağımız maçtı ama mağlup olduk. Ama oyun beni genel olarak memnun etti. Çok net pozisyonlarımız vardı, şimdi devre arası hazırlıkları yapacağız, kupa maçımız var ondan sonra da takviyelerle inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

ÖMER ERDOĞAN: ŞANS BİZİM YANIMIZDAYDI, ÇOK POZİSYONA GİRDİLER

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da "Zor bir maç oldu. Bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar, eksikler buraya geldiğimizde açıkçası biz maç öncesi sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Aynı zamanda Giresunspor´un özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ve oynadığı iyi futbolla beraber iyi bir rakiple oynayacağımızı maç analizlerinde gördük. Hakan hocayı tebrik etmek istiyorum, geçen sene elde etiği şampiyonluk ve hem de bu sezona sonuç olarak kötü başlamasına rağmen iyi işler yaptılar. Çok şanssız maçlar kaybettiler. Giresunspor yönetimini de tebrik etmek lazım, hocanın arkasında durdular ve bu fırsatı verdiler. Hakan hoca zaten tecrübesi ve çalışkanlığıyla takımı çok iyi yerlere getirdi. Daha iyi yerlerde olacaktır. Şans bizim yanımızdaydı, çok pozisyona girdiler ancak değerlendiremediler. Kalecimiz, defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık. Sezonun ilk yarısının son maçını kazandığımız için çok mutluyum, oyuncu arkadaşlarıma elde ettiği başarı ve burada yaptığı mücadele için teşekkür ediyorum. İnşallah salı günü kupa maçıyla bu yılı bitirip hemen ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Keleş'in açıklamaları

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-12-25 19:52:34



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