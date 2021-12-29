GZT Giresunspor’un ilk yarı karnesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor’un ilk yarı karnesi

İHA

GZT Giresunspor’un ilk yarı karnesi

Spor Toto Süper Lig'e 44 yıl aradan sonra çıkan GZT Giresunspor, ilk devreyi 14. sırada tamamladı.
44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor, ilk devreyi 22 puanla 14. basamakta tamamladı. Teknik direktör Hakan Keleş’in öğrencileri, oynadıkları 19 maçta; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 19 maçta 19 gol atan Çotanaklar, kalelerinde de 19 gol gördü. Topladığı 22 puanın 14’ünü evinde hanesine yazdıran GZT Giresunspor, deplasman maçlarında ise 8 puan topladı. İç sahada oynadığı 10 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 9 gol yedi. Dış sahada 9 maça çıkan GZT Giresunspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken 8 gol atıp, kaleinde 10 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da aç kalan karacalar il merkezine indiler
YEREL HABERLER Giresun’da aç kalan karacalar il merkezine indiler
Eğribel Tünelinin bir tüpü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Eğribel Tünelinin bir tüpü ulaşıma açıldı
Eğribel Tüneli´nin sağ tüpü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Eğribel Tüneli´nin sağ tüpü ulaşıma açıldı
Giresun’da aç kalan kurtlar yerleşim yerine indi
YEREL HABERLER Giresun’da aç kalan kurtlar yerleşim yerine indi
Giresun'da pat pat kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Giresun'da pat pat kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.