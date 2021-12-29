GZT Giresunspor’un ilk yarı karnesi

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Spor Toto Süper Lig'e 44 yıl aradan sonra çıkan GZT Giresunspor, ilk devreyi 14. sırada tamamladı.

44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor, ilk devreyi 22 puanla 14. basamakta tamamladı. Teknik direktör Hakan Keleş’in öğrencileri, oynadıkları 19 maçta; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 19 maçta 19 gol atan Çotanaklar, kalelerinde de 19 gol gördü. Topladığı 22 puanın 14’ünü evinde hanesine yazdıran GZT Giresunspor, deplasman maçlarında ise 8 puan topladı. İç sahada oynadığı 10 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 9 gol yedi. Dış sahada 9 maça çıkan GZT Giresunspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken 8 gol atıp, kaleinde 10 gol gördü.

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