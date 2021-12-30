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Spor yorumcusu Domaç, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

İHA

Spor yorumcusu Domaç, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Tirebolu İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Türk Medyasında Yeni Ufuklar” konulu söyleşi A Spor Yorumcusu Haldun Domaç’ın katılımıyla gerçekleşti.
Tirebolu İletişim Fakültesi Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Tarakçı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Dekan Prof. Dr. Nazım Elmas, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İ. Cem Feridunoğlu, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Konferansta öğrencilere tecrübelerini aktaran ve tavsiyelerde bulunan Spor Yorumcusu Haldun Domaç, donanımlı ve kendini geliştirmiş kişilerin medya dünyasında yer alabileceğini ifade ederek, “Medya sektöründe her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor ancak, çok azı kendi alanında bir işe sahip olmaktadır. Verilere göre medya sektöründe iletişim fakültelerinden daha çok diğer alanlardan gelenler yer almaktadır. Sektörde bilgi ve deneyim sahibi olanların daha çok şansı bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka mezun olmadan önce çalışmak istediğiniz alanda çalışıp deneyim kazanmaya çalışın. Staj yapma ve doğru staj alanını seçme konusunda girişimci olun. Öğrencilik yıllarında yaptığınız senaryolar, kampanyalar, tasarımlar, kısa filmler sizi diğer öğrencilerden mutlaka bir adım öne taşıyacaktır. Somut bir şeyler sunmak, potansiyelinizi gösterme konusunda en önemli noktalardan biridir. Yine öne çıkmak için, fotoğrafçılık, tasarım, kişisel gelişim, diksiyon ve etkili konuşma eğitimi gibi sertifika programlarına katılarak donanım eklenmelidir” tavsiyelerinde bulundu.
Yapılan söyleşinin ardından Spor Yorumcusu Domaç, “Böyle Tesadüf Olmaz” kitabını öğrenciler için imzaladı. Domaç’a katılımlarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Dekan Prof. Dr. Nazım Elmas günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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