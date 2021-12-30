Giresun Belediye Başkanı 2021 yılı hizmetlerini değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2021 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hizmet seferberliği kapsamında 2020’de olduğu gibi 2021’de de dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını bildiren Başkan Şenlikoğlu, 2022 yılında da aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şenlikoğlu, 2021 yılında, “Dış Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Nihatbey Caddesi yenileme, Bilgi Evi, Kale Sosyal Tesis ve Seyir Terası, Saat Kulesi, Yeni Hizmet Binası, Çınarlar Mahallesi ve Bulancak Durağı Yöresel Pazarları, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü yeni hizmet binası gibi projeleri hayata geçirdiklerini ve kitap fuarı gibi önemli bir etkinliğe imza attıklarını anımsattı.

2021 yılı içerisinde Uzuncakum Balıkçı Barınağı, Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, Semt Sahaları, AB Atıksu Projesi ve Pazar Caddesi yenileme gibi projelere ise başlandığını ve yapım çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Şenlikoğlu, “28 mahallemizin tamamında büyük ve küçük ölçekli çalışmalar yürüttük. Her bir mahallemize dokunduk. Hizmette geri kalmış mahallelerimizi daha iyi bir hale getirmek için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yeni yolların yapımından, mevcut yolların asfaltlanması ve betonlanması, yolbakımonarım çalışmaları ve diğer yandan sanat yapıları, istinat duvarları, beton perde duvar çalışmaları, yağmur suyu ve tretuvar çalışmalarına kadar bütüncül bir yaklaşımla projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu ve yol güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde projelere imza attık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şükürler olsun göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hizmet götürmediğimiz, hiçbir mahallemiz kalmadı. Bu sadece yol anlamında değil, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları da var. Mahallelerimizin sorunlarının topyekün çözümü ile muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın her türlü talebini yerine getirmek için programlı ve planlı ve şekilde çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Biz Giresun’u geliştirmeye, güzelleştirmeye ve komşu iller ile rekabet etmeye başlayan bir şehir haline getirmek için söz verdik ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılında da Giresun’umuz için hizmetlerin daha çok olacağı bir yıl olacaktır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yıllarını kutluyor, 2022 yılının hepimiz için sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

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