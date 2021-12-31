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Milletvekili Aydın:"2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek"

İHA

Milletvekili Aydın:"2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek"

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, 2021 yılını değerlendirerek, 2022 yılının da Giresun için yatırım yılı olacağını söyledi.
Milletvekili Aydın, 2022 yılında GiresunDereliŞebinkarahisar Devlet Yolu, Kovanlık Aydındere yolu gibi birçok proje çalışmalarının hız kazanacağı bir yıl olacağını ifade ederek, “Küresel ölçekte tüm insanlığı etkileyen Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor olmamız takip ettiğimiz yatırım, proje ve hizmetlerin hızını kesmedi. İnşallah 2022 yılı Giresun için çok güzel hizmetlerin kazanılacağı bir yıl olacaktır. Bildiğiniz gibi, 2021 yılında şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli gördüğümüz yatırımları içerisinde barındıran birtakım projeler hayata geçirilmişti. İçerisinde istihdamı destekleyen çalışmalarıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi bu yatırımların başında gelmekle birlikte ilimiz ekonomisinin bir lokomotifi konumundadır. Bunun yanında Eğribel Tüneli bölge halkımızın yarım asırlık hayalidir. Yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde yıl sonunda bir tüpünün, 2022 yılı içerisinde ise tamamının hizmete geçeceği müjdesini vermiştik. 2021 yılının sonu itibariyle Doğu Karadeniz ile İç Anadolu bölgesi arasında önemli bir koridor görevi üstelenen Eğribel Tüneli’nin bir tüpü açılmış durumdadır. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çotanak Spor Kompleksi de bu şehrin kazanımları arasında yer almaktadır” dedi.

Giresun’un 2022 yılı projeleri
Giresun’da 2022 yılında da önemli projelerin gerçekleşeceği bir yıl olacağını da belirten Milletvekili Aydın, “2022 yılı Kovanlık Aydındere yolu, GiresunDereliŞebinkarahisar Devlet Yolu, Merkez Battı Çıktı Yol Kotu projesi, Gençlik Merkezleri, 3. OSB, Batlama Yolu, Kapalı Spor Salonları, TOKİ Evleri, Millet Bahçeleri ve diğer bütün projeler içinde çalışmaların hız kazanacağı bir yıl olacaktır. 2022 yılının ekonomi ve dış politika başta olmak üzere her alanda yeni başarıların yaşandığı bir sene olacağına yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimize karşı olan ödevlerimizi yerine getirmek için yine ülkemiz ve milletimiz için daha fazla gayret göstereceğiz. Giresunlu hemşerilerimiz için yatırım ve hizmetlerin takipçisi olacak, çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 2022 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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