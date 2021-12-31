Giresun’da sahte alkol tüketiminden bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, “İlimizde 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren 6 hastamız metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Ada Hastanesine başvurmuştur. Hastane izlenimlerinde genel durumları düzelen 2 hastamız taburcu edilmiştir. 3 hastamız halen yoğun bakımda takip edilmekte olup yoğun bakımdaki bir hastamızın genel durumu kötü olduğu için solunum cihazına bağlı olarak takip edilmektedir. Yoğun bakımda takip ve tedavi desteğimize rağmen ne yazık ki bir hastamızı kaybettik" bilgisini paylaştı.

Sahte alkolün belirtilerine yönelikte bilgi veren Bulut, “Alkol tükettikten sonra zehirlenme belirtileri gelişen vatandaşların mutlaka en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Erken dönemde tedavi edilmeyen hastalarda alkol alımından yaklaşık 30 saat sonra ciddi metabolik asidoz gelişerek koma ve ölümün gerçekleşmektedir“ ifadelerini kullandı.

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