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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ünlü’den yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

İHA

Vali Ünlü’den yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni yılın ilk bebekleri Poyraz Efe ve Zümra’yı ziyaret ederek hediyelerini verdi. Vali Ünlü verdiği yeni yıl mesajında, "Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz" dedi.

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yılın ilk bebekleri olan Poyraz Efe ve Zümra’yı ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü aileleri tebrik ederek bebeklere hediyelerini taktı. Burada sağlık personellerini de ziyaret eden Vali Ünlü, verdiği yeni yıl mesajında, “Dilerim, umutlarla karşıladığımız yeni yıl, gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyor.” dedi.

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