Giresunspor’da Galatasaray mesaisi başladı

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– GZT Giresunspor ikinci yarının ilk maçında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Antalya’da kampa girdi.

GZT Giresunspor’da oyunculara verilen yeni yıl izini bitti. Mini bir tatilin ardından bugün Antalya’da toplanan Çotanaklar, akşam yaptıkları tek antrenmanla Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 8 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yapan teknik direktör Hakan Keleş, talebeleriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Fernando Muslera’nın sakatlığının ardından Galatasaray’a döneceği konuşulan kaleci Okan Kocuk da idmana katıldı. Giresunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını Antalya’da sürdürüp buradan İstanbul’a geçecek.

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