Bulancak Belediyesi’nden 1 milyon liralık sosyal yardım

Bulancak Belediyesi tarafından 2021 yılında ihtiyaç sahiplerine , 1 milyon 308 bin lira sosyal yardım yapıldığı açıklandı.

Bulancak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyeye yapılan başvuruda bin 900 aileye 540 bin lira nakdi, 500 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine 150 bin lira nakdi, pandemi döneminde 168 esnafa ise 168 bin lira nakdi ve Ramazan ayında ise bin 800 aileye 450 bin lira tutarında gıda paketi olmak üzere toplam 1 milyon 308 bin lira sosyal yardım yapıldığı belirtildi.

Yapılan yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Recep Yakar ise, “Sosyal belediyecilik gereği imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi her kesime elimizden geldiğince destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Son dönemde esnaflarımız ve öğrencilerimizi de sosyal yardımlarla destekleyerek yalnız bırakmadık. Aynı anlayışla 2022 yılında da ihtiyaç sahibi ailelerimizin, esnafımızın ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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