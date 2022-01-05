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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun-Dereli karayolunda heyelan

İHA

Giresun-Dereli karayolunda heyelan

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunun Duroğlu mevkinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yolu ulaşıma kapattı. Kapalı yolun ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlatılırken, bölgede yeni heyelan riskine karşı ulaşım Duroğlu Tüneli’ne yönlendirildi.
Heyelan bölgesinde inceleme yapan Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yaptığı açıklamada “Duroğlu Belde girişinde heyelan meydana gelmiştir. Allah’a şükür bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tekrar heyelan gelme riskine karşı yolu kontrollü olarak trafiğe kapattık. Yol akışı tünel giriş ve çıkışından sağlanmaktadır. Yüce Allah felaketin her türlüsünden bizleri korusun” ifadelerini kullandı.

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