Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

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Giresun’u Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunda meydana gelen heyelan karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındı.

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