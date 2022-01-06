Giresunlular hamsiye hasret kaldı

Giresun’da denizlerde olumsuz hava şartları ve bilinçsiz avlanma nedeniyle yaşanan av sıkıntısına mazottaki fiyat artışı da eklenince balıkçı tezgahları hamsisiz kaldı.

Son yılların en kötü balıkçılık sezonunu geçirdiklerini belirten balıkçı Mustafa Aktaş, 15 Nisan’da bitecek olan sezonu maalesef ocak ayında kapattıklarını söyledi. Av sezonunun 1 Eylül’de başlamasıyla palamut ve hamsi avına yoğunlaşan balıkçıların, düzensiz avlanma ve artan maliyetler nedeniyle balıkçıların da, tüketicilerin de hamsiye hasret kaldıklarını ifade eden Aktaş, “ Hamsinin olmadığını ve diğer balıkların da az olduğu bir dönem yaşıyoruz. 50 senedir balıkçılık yapıyorum, bu seneki gibi hiç olmadı. Bu sene neredeyse sezon hiç başlamadan sezonu kapattık. Hamsi kıyılarımızı terk etti, biraz da bilinçsiz avlanma, artan maliyetler olunca tezgahlar da müşteriler de hamsiye hasret kaldı. Az miktarda tezgahlarımızda mezgit, istavrit var. Gelmese tezgahı kapatacağız. Kimi balıkların boyu tutmuyor, boş tezgahı bekliyoruz. Durum bundan ibaret, balıkçılık Karadeniz’de maalesef bitmiş durumda. Tek tesellimiz ise bu süreçte istavrit oldu" dedi.

Giresun'da balıkçı tezgahlarında az sayıdaki istavrit 20 TL, mezgit 35 TL, uskumru 30 TL, alabalık 50 TL levrek ve çipura 80 TL'den alıcı buluyor.

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