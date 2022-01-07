Giresun’da trafik kazası: 1 kişi öldü

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Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu’dan Giresun istikametine giden Ersoy Eşgünoğlu’nun (26) kullandığı 28 ABM 690 plakalı otomobil, ilçenin Doğancı köyü Karadeniz Sahil Yolunda yoldan çıkarak denize düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü denizden çıkardı. 112 Acil Servis ekibince Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşgünoğlu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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