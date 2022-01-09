Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun'da, yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Selçuk Çinicioğlu (29) idaresindeki 52 ACF 934 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.