Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'da, yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Selçuk Çinicioğlu (29) idaresindeki 52 ACF 934 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.