Örnek öğretmenlere başarı belgesi

İşitme engelli öğrenciye biyonik işitme cihazı takılması için çalışma yapan öğretmenler Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından ödüllendirildi.

Giresun’un Alucra ilçesinde Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesinde işitme engelli bir öğrencinin ameliyatı ve biyonik işitme cihazı takılması için çalışmalar yürüten öğretmenleri Sümeyye Duran ve Zeliha Çetin Kaya, Kaymakam Mustafa Çelik tarafından ödüllendirildi.

Öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Mustafa Çelik, örnek ve fedakarca davranışlarından dolayı başarı belgesi verdi.

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