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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa atılan maske hayvanlar için büyük tehlike

İHA

Sokağa atılan maske hayvanlar için büyük tehlike

Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin yaptığı araştırma kullanıldıktan sonra atılan maskelerin hayvanlar için ortaya çıkan tehlikeyi ve insanların bilinçsizliğini ortaya koydu.
Yüz yüze yapılan araştırmada, atık maskelerin hayvanlara verdiği zararı bilmeyenlerin oranı yüzde 84,3 olurken, maskeleri atarken iplerini koparmayanların oranı ise yüzde 90,4 olarak tespit edildi.
Korona virüsten korunmak için takıldıktan sonra bazı insanlar tarafından yere atılan maskelerle oynayan hayvanların olumsuz yönde etkilendiklerini ve vatandaşların da bu konuda bilinçsiz olduklarını belirten Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Gizem Aydoğan, öğrenci arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmanın da bu bilinçsizliği ortaya koyduğunu söyledi.
Gizem Aydoğan yaptığı açıklamada, “Korona virüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekmekteydi. Kullanılmış maske ile eldivenlerin gelişi güzel sokaklara ve yerlere atılması hem hijyen açısından tehlike oluştururken hem de atık maskelerle oynayan sokak hayvanlarının sağlıklarını tehlikeye atıyor. Bu gözlemlerimize dayanarak harekete geçme ihtiyacı hissettik. Bu olumsuz etmenlerin önüne geçebilmek ve hayvan dostlarımızı maske atıklarından korumak adına saha çalışması yaptık. Okul arkadaşlarımız Meltem Gül Bozkurt, Çağlar Okumuş, Ali Said Uygun ve İrem Dağcı’nın yüz yüze yaptığı çalışmalarda, 'Atık maskelerin hayvanlara verdiği zararı biliyor musunuz?' sorusuna yüzde 84, 3 hayır, yüzde 15,7 oranında ise evet cevabı aldık. Yine 'Atık maskenizi atarken, iplerini koparıyor musunuz?' sorusuna ise, evet cevabını verenlerin oranı yüzde 9,6 olurken, hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 90.4 oldu. Bu oranlara göre vatandaşlarımızın atık maskelerinin hayvanlara verdiği zararın ne kadar bilincinde olmadığını gözler önüne sermektedir” dedi.

Maskeleri atarken, sokak hayvanlarını düşünelim
Atık maskelerin kullanımı konusunda vatandaşlara çağrıda da bulunan Aydoğan, “Sokak hayvanları özellikle de yavru kediler ve köpekler maskeleri bir oyuncak olarak görüyorlar. Çok fazla alıyorlar oynuyorlar hatta yiyorlar. Sokak hayvanları maskeleri yutabiliyorlar. Bu yutmalar istemediğimiz büyük problemlere yol açıyor. Birçoğu kedi ve köpeklerin sağlığını etkileyecek, hayati önem taşıyor. Dolayısıyla insanlardan tek bir ricamız var, her köşe başında olan çöp kutularına maskelerini üşenmeden atmalarını istiyoruz. Sokak hayvanları için en azından biraz daha dikkat etmelerini istiyorum vatandaşlarımızın. Lütfen bu konuya biraz özen gösterelim” şeklinde konuştu.

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