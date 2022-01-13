Yeni bir Dereli inşa edildi AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Sel afetiyle yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi” “Hak sahipleri belirlenen konut ve işyerleri 29 Ocak’ta Giresun’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanımız tarafından teslim edilecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni bir Dereli inşa edildi AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Sel afetiyle yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi” “Hak sahipleri belirlenen konut ve işyerleri 29 Ocak’ta Giresun’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanımız tarafından teslim edilecektir”

İHA

Yeni bir Dereli inşa edildi AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Sel afetiyle yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi” “Hak sahipleri belirlenen konut ve işyerleri 29 Ocak’ta Giresun’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanımız tarafından teslim edilecektir”

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımı tamamlandı çevre düzenlemesinde ise sona gelindi.
Dereli'de 22 Ağustos'ta meydana gelen taşkının ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda yeni bir şehir inşa edildi.
İlçede yenilenen konut ve işyerlerinde incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, hak sahiplerinin belirlendiğini ay sonunda Giresun’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut ve işyerlerinin tesliminin yapılacağını söyledi.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinin ardından afetzedeler için tahsis edilecek işyeri ve konut yapımına ekim 2020'de başlandığını anlatarak, “Dereli başta olmak üzere Giresun’un muhtelif yerlerinde sel afeti yaşanmış, Şehitlerimiz, can kayıplarımız olmuştu. Dereli’deki afet kelimelerle tarif edilemeyecek kadar dehşet sonuçlara yol açmıştı. Şehirdeki binaların 2. katlarına kadar tamamen hafriyatla dolmuş tanınmayacak bir haldeydi. Yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi. İlçe merkezimizde ekim 2020’de başlayan 71 konut ve 82 işyerinin inşaatı tamamlandı. Sadece çevre düzenlemesinin de son dokunuşları yapılıyor. Birkaç güne tamamlanmış olacaktır. Buradaki işyeri ve konutların hak sahipleri belli oldu ve inşallah ocak ayı sonunda Giresun’a gelecek olan Cumhurbaşkanımız tarafından teslimi gerçekleştirilecektir” dedi.

Kamu binalarının da inşasına başlandı
Ak Parti Milletvekili Öztürk, kaymakamlık, emniyet ve adliye gibi kamu binalarının inşası için de ihalesinin yapıldığını söyledi.
İlçede, altyapı ve üst yapı hasarlarının giderildiğini belirten Milletvekili Öztürk, “Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilçede hayat daha canlı olacaktır. Konut ve işyerlerinin dışında kamu binalarımızdan Hükümet Konağı, adliye binası ve ilçe emniyet binasının ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlandı. Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi binaları için de çalışmalar başlatıldı en kısa zamanda bu binalarımızın da yapılmasını için çalışmalar başlayacaktır” diye konuştu.

Dereli uğrak noktası haline getirildi
Dereli ilçesinin yeni haliyle bir uğrak merkezi haline geleceğini de ifade eden Milletvekili Öztürk, “ Dereli ilçemiz Kümbet, Kulakkaya gibi yaylalar diyarı olmasının yanı sıra Karadeniz’i İç Anadolu’ya başlayan bir güzergahta bulunmaktadır. Bu güzergahı kullanan ve yaylalara gitmek isteyenlerin ilk durağı olarak uğrak merkezi haline getirildi. İnanıyoruz ki, buradan geçenlerin uğramadan geçmeyeceği modern bir ilçe haline dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı ...
Giresun’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Hakan Keleş: “Kasımpaşa maçı hedefimizi belirleyecek”
YEREL HABERLER Hakan Keleş: “Kasımpaşa maçı hedefimizi belirleyecek”
Giresunspor, İstanbul´da 4 maçta 9 puan çıkardı
YEREL HABERLER Giresunspor, İstanbul´da 4 maçta 9 puan çıkardı
Nahid Yamak: “Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmemiz lazım”
YEREL HABERLER Nahid Yamak: “Galatasaray galibiyetinin daha bir ...
Sokağa atılan maske hayvanlar için büyük tehlike
YEREL HABERLER Sokağa atılan maske hayvanlar için büyük tehlike
Karadeniz’in en uzun bisiklet yolu Bulancak'ta yapılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz’in en uzun bisiklet yolu Bulancak'ta ...
Şampiyonluk kupasının kardeşinin mezarına getirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupasının kardeşinin mezarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.