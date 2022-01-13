Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Giresun’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, Batlama IşıklarÇaldağ köy yolunda Mustafa Turan C.’nin kullandığı 28 TF 222 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa Turan C. ile araçta bulunan Ali Sait Ö., Hamdi K. ve Bülent Ş. yaralandı. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bülent Ş.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.