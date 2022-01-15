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Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesi sakinleri beldelerindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin atık suyunun içme suyu ihtiyacını karşıladıkları dere yatağına sızmasına tepki gösteriyor

İHA

Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesi sakinleri beldelerindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin atık suyunun içme suyu ihtiyacını karşıladıkları dere yatağına sızmasına tepki gösteriyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri yıllarca işletilen taş ocağından sonra şimdi de çöp depolama alanının yaşam alanlarının tehdit ettiğini söylüyor. Vahşi depolama yapılan çöp atık sularının, içme suyu ihtiyacının karşılandığı dere yatağına sızdığını belirten belde sakinleri, önlem alınmasını istiyor. Bilirkişi raporuna ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen, Katı Atık Bertaraf Tesisinin faaliyetini devam ettirdiği beldede nüfus ise çaresiz göç etmeyi sürdürüyor.

Mahkeme kararları uygulanmıyor
Mahkeme kararlarına rağmen, çevre katliamına devam edildiğini ifade eden Çavuşlu Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Kokudan dolayı insanlar dışarı çıkamıyor. Çok yağış alan bir bölgede olduğumuz için çöp tesisinden sızan sular dereye dökülüyor. Derenin kenarında içme suyu kuyularımız olduğu için çok fazla şikâyet geliyor. Şikâyet dilekçelerimizi gerekli yerlere gönderdik. Katı Atık Bertaraf Tesisinin gerekli önlemleri alması ve faaliyetlerini sınırlaması yönünde Ordu İkinci İdare Mahkemesi karar verdi ve Danıştay Altıncı Dairesi ise, bu kararı onayladı. Buna rağmen karara uymak yerine kapasite artırımı devam etmekte ve hala çevre kirliliği yaşanmaktadır” dedi.
Belde esnafından biri olan Rıfkı İyidere ise önlem alınmazsa sağlık skandalı yaşanacağını belirterek, “Sızıntıya karşı önlem alınmaması çok ciddi bir sorundur. Çöp sularının şebeke suyuna karışması, yerleşim yerine çok yakın olan çöplükteki haşeratlar nedeniyle adeta sağlık tehdidi altında yaşıyoruz. Beldede sahil boyunda bir gezelim desek, kokudan gezemiyoruz. Su taşımaktan vücudumuzda bel fıtığı oluştu. Bu çağda hala taşıma suyla ihtiyaç karşılıyoruz. Ben bir dinlenme tesisi çalıştırıyorum ve buradaki su ihtiyacını taşımayla karşılamak bir kabus haline geldi. Musluğumuzu sadece duş almak için açıyoruz. İçemediğimiz suda yıkanmak ne kadar yararlı? Abdest alamıyorsun, ağzımıza ve burnumuza çöp kokusu geliyor. Sıkıntımız çok büyük" diye konuştu.

Beldeden kaçar gibi göç ediliyor
Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Tuzcu ise her geçen gün göç vermeye devam eden bir belde olduklarını söyledi. Tuzcu “Karadeniz Sahil Yolu’nun yapımı sırasında EspiyeÇarşıbaşı arasındaki sahil dolgusu beldemizdeki taş ocağından karşılandı. Beldemizde taş ocağı işletilirken, dinamit patlatmalarıyla her gün deprem yaşanıyordu. Beldemizde çatlamayan, zarar görmeyen ev yoktu. Günde yüzlerce kamyon, toz, toprak insanlar dışarıya çıkamıyor, balkonlara çamaşır alışamıyordu. Taş ocağında bir patlamadan dolayı gelen taş parçası babamın ölümüne yol açtı. Patlamalar sonucu çatlayan evlerde insanlar tehdit altında yaşıyordu. Tam taş ocağı bitti demiştik ki, bu defa Giresun’un çöpü buraya geldi. Bugünde çöpün meydana getirdiği çevre kirliliğinin çaresizliğini yaşıyoruz. Taş ocağından önce beldemizde 5 bin nüfus vardı, 3 bin 500 civarına düşmüştü. Çöp geldikten sonra da nüfusumuz 2 bine geriledi. İnsanlar yerini, yurdunu terk edip gidiyor. Gidecek yeri olmayanlar çaresizce her türlü tehdide karşı yaşamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği talimatın yerine getirilmesini beklediklerini de belirten Belde Belediye Başkanı Tuzcu, “Yaptığımız şikayetler, mahkeme kararları sonucunda Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum belde merkezine sadece bir kilometre mesafede, mahalle ve köylerin yaşam alanı içerisinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinin kaldırılması gerektiği yönünde ilimiz idarecilerine talimat vermişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen hiçbir gelişme olmadığı gibi kapasite artırımına gidildi. Biz ise, her türlü hukuk ve demokratik haklarımızı kullanarak kaldırılması yönünde mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bilirkişiye göre çevre kirliliği var, Valiliğe göre yok
Ordu İkinci İdare Mahkemesi tarafından tayin edilen Bilirkişi Raporunda çevre kirliliği tespit edilirken, Giresun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerinin raporunda ise çevre kirliğine rastlanmadığı belirtildi.
Bilirkişi raporunda, “Mevcut tesisin Çavuşlu Deresi’ne önemli derecede sızıntı suyu bıraktığı bunun da beldenin içme suyunda kirlenmeye neden olduğu derede bulunan sucul yaşamın olumsuz etkilendiği ve aynı zamanda tıbbi atıklar başta olmak üzere diğer tüm atıkların kontrol altına alınmadığı için, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Diğer taraftan Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemelerde, depolama alanından alınan suyun analiz sonuçları mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında olduğundan, toprak örtü olarak kullanılan toprağın içinde mevzuata aykırı bir madde olmadığı öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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