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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don uyarısı

İHA

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerine zirai don tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ardından yaşanan kar yağışına karşı FİSKOBİRLİK’ten zirai don uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, “Fındıkta don riskinin en fazla görüldüğü aylar Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Bu yıl ocak ayı başında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu durum bazı bölgelerde fındıkta erken uyanmayı tetikledi. Ancak geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ile birlikte orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kış aylarında çiçeklenen fındık bitkisinde ortalama eksi 2 ila eksi 8 derecelerde hasar tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Hasarın etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü ve süresine bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle yağan kar esasında fındık için faydalı olarak görülse de sonrasında yaşanabilecek don olayları rekolte üzerinde önemli bir tehdide neden oluyor. Bu noktada üreticilerimiz gerekli önlemleri alarak riski minimize edebilir’’ denildi.

Zirai dona karşı önlemler alınabilir
Fındık üreticilerinin don riskine karşı alabileceği önlemlere de yer verilen açıklamada üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğine dikkat çekildi. Fındık üreticilerin don riskine karşı alabileceği önlemler konusunda ise “Su donarken toprak yüzeyinin de ısısını düşürür. Bunun önüne geçebilmek adına yağmurla sulama sistemiyle sulama yapılabilir. Toprağın üzeri çeşitli materyaller yardımıyla örtülerek ısı kaybı engellenebilir. Çalıçırpı gibi sis ve duman veren çeşitli yanıcı materyaller hakim rüzgar yönünde bahçelerin uygun yerlerinde yakılabilir. Fındık bitkisinin soğuğa karşı daha duyarlı olmasına yol açan fazla azotlu gübrelerin kullanımından kaçınılabilir” bilgisi verildi.

Üreticilere sigorta uyarısı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ‘’Bitkisel Ürün Sigortası’’ yaptırması gerektiği uyarısında da bulunulan açıklamada, “Üreticilerimize sigorta kapsamında danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Sigorta yaptırılırken dikkat edilmesi gereken birçok parametre var. Bitkisel Ürün Sigortası yaptırılırken, ürünün yetiştirildiği bahçenin konumu, yükselti, ürünün çeşidi, ürünün verimi, fındık için ocak sayısı ve bahçenin yaşı, son hasat tarihi gibi detaylara dikkat ediliyor. Yapılan sigorta işlemi sırasında, ilgili parametrelerden birine dahi dikkat edilmediği ya da yanlış tercih edildiği takdirde üreticilerimiz maddi kayıplar yaşayabilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve üreticilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek adına Fiskobirlik Sigorta ve 50 Kooperatifimizdeki personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize aralıksız destek vererek danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz” denildi.
Ayrıca, yapılan açıklamada, sigorta yaptırmak isteyen üreticilerin 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenilemeleri gerektiği uyarısında bulunulurken, üreticilerin, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi alması, başvuru işlemleri ve sigorta kapsamında 2022 yılı değişiklikleri hakkında haberdar olmaları amacıyla, bulundukları bölgedeki en yakın FİSKOBİRLİK Kooperatifine başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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