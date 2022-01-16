GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

İHA

GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

GZT Giresunspor’un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı. İki takımın futbolcuları maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık’ı andı.
Karşılaşma öncesi kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Giresunsporlu oyuncular ayrıca takım fotoğraf çektirirken üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişört ile objektiflere poz verdi. Maçın 6. dakikasında da Giresunsporlu oyuncular topa sahipken meşin yuvarlağı Ahmet Çalık için dışarı attı. Bu esnada tüm tribünlerde 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı. İki takım oyuncuları da bu tezahürata alkışlarla destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don uyarısı
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine zirai don ...
Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesi sakinleri beldelerindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin atık suyunun içme suyu ihtiyacını karşıladıkları dere yatağına sızmasına tepki gösteriyor
YEREL HABERLER Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi Giresun'un ...
Fındık fiyatı haftayı 35 liradan kapatıyor
YEREL HABERLER Fındık fiyatı haftayı 35 liradan kapatıyor
Yaşayan İnsan Hazinesine köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama Kuş Dili icracısı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü alan Mustafa Civelek köyünde Kuş Dili ve kemençe eşliğinde karşılandı
YEREL HABERLER Yaşayan İnsan Hazinesine köyünde kuş dili ve kemençe ...
Giresun’da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Giresun’da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.