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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında GZT Giresunspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan’ın defansın arkasına yolladığı topa Ahmet Evin hareketlenerek ceza sahasına etkili bir orta kesti. Gelen topa Umut Bozuk kafayı vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü, dönen topu Ouannes ağlara yolladı. 01

21. dakikada Travnik’in ceza sahasına girerken çektiği şut kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

27. dakikada Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Okan Kocuk topu sektirdi, meşin yuvarlağı önünde bulan Travnik’in aşırma vuruşu üstten auta gitti.

29. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor’dan Pelupessy’yi Doğucan’a yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41. dakikada Aziz Behich’in ara pasında topla buluşan Balde’nin şutunu kaleci Mahmut kornere çeldi. Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diarra’nın kafa vuruşunda yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx, Muhammet Ali Metoğlu

Giresunspor: Okan xx, Hayrullah xx, Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Pelupessy x, Flavio xx, Diabate xx, Zeki xx, Balde xx, Sergio xx,

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Shapi, Arda, Champness, Umut, Furkan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan xx, Brecka xx, Evren xx, Doğucan xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Ahmed xxx, Umut xx

Yedekler: Erdem, Harun, Donk, Varga, Mehmet Fevzi, Taha Veysel, Fall, Sarp, Hasan Emre

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Gol: Ahmed Ben Ouanes (dk. 12) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Joey Pelupessy (dk. 30) (Giresunspor)

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