Sanayi esnafı çırak bulamamaktan yakınıyor Giresun’un Bulancak ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi

Giresun’un Bulancak ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Bulancak Küçük Sanayi Sitesi’ndeki ustalar son yıllarda çırak bulamamaktan yakınıyor. Çırak sıkıntısı yaşayan ustalar, iş veriminin düşmesi, zaman kaybı ve gelecekte kaliteli ustaların yetişmeyecek olması nedeniyle endişeli olduklarını belirttiler.

Bulancak Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Köksal ise sanayi sitesi esnafının çırak taleplerine cevap verilemediğini ifade ederek çıraklık eğitim merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Bayram Köksal, “Sanayide öğrencilerimizin en fazla tercih ettiği bölümler, otomotiv sanayi, alt bakım, motor kaporta ve elektrik kısmı da yer almaktadırlar. Sanayi de çırak yeterli değil. Şuan da sanayiye her esnafa çırak verecek durumda değiliz. Okulumuz son zamanlarda imkan açısından cazip hale geldi , öğrenci mezun olduğu takdirde iş bulma imkanına sahip oluyorlar. Bu yüzden gerek velilerin gerekse gençlerimizin çıraklık eğitim merkezlerine başvurmaları halinde bir meslek sahibi olabileceklerdir. Çünkü sanayi esnafında olduğu gibi diğer birçok sektörde de çırak yetiştirme sorunu yaşanmaktadır" dedi.



"Biz ustalar olarak son kuşak olacağız gibi gözüküyor"

Eskiden çırakların bol olduğunu, her iş yerinde en az iki üç çırak çalıştığını söyleyen Rot Balans ustası Aydın Demir ise “Usta yetiştirmek için çırak bulamıyoruz. Eskiden çıraklar ustayı bulurdu ama şimdi biz usta olarak çırak bulamıyoruz. Eskiden her işyerinde en az iki çırak bulunurdu şimdi bir tane bile bulamıyoruz. Özellikle eğitimin 12 yıla zorunlu çıkarılmasından sonra sanayi sitesinde ustalardan başka kimse yok. Çünkü çocuk 12 yıl sonra liseden mezun olunca 18 yaşına geliyor ondan sonra okumuyor, okumadığı zamanda bırak sanayi sitesini başka meslek dallarında da iş bulmakta zorlanıyor. Usta yetişmiyor, buda sanayi sitelerinin ileride iş yapamayacağını gösteriyor. İnşallah yetkililer buna bir çözüm üretir" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesi esnaflarından Hüseyin Pekdemir de, “Gelecek nesillere aktaracak bir potansiyelimizde kalmadı, maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Başarılı olmayan öğrenciler Mesleki eğitim merkezine geliyorlar, maalesef bu öğrenciler de problem yaşatıyorlar, bizlerde kalifiye elemanlar bulamıyoruz. Umarım yetkililer bu konuyla ilgili çalışmalar yapar, sanayi ustaları emekli olduktan sonra yerine yetişecek çırak yok. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Anne ve babalar çocukları sanayi 'ye göndermiyorlar , herkes şunu düşünüyor, benim çocuğum okusun masa başı iş yapsın deyince de sanayide çırak bulunmuyor ve yeni ustalar yetişmiyor yetkili kişilerden ricam küçük yaşlarda esnaf yetiştirilmesi lazım , sanayide ki ustalarımız yaşlandı ve teknoloji de gelişti. Öğrenciler okulu geç yaşlarda bitirdiği için iş de bulamıyor bulsa da 25 yaşındaki kişiye çıraklık yaptıramıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.