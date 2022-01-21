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Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi şahlandıracağız”

İHA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliğe ve yurtseverliğe her zaman büyük önem vereceğiz. 5T formülümüzle Türkiye'mizi şahlandıracağız" dedi.

Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi şahlandıracağız”

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliğe ve yurtseverliğe her zaman büyük önem vereceğiz. 5T formülümüzle Türkiye’mizi şahlandıracağız” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaretlerde bulunma üzere Giresun’a geldi. İlk olarak esnaf ziyaretlerine başlayan Sarıgül, daha sonra Giresun Kalesinde bir restoranda partililerle bir araya geldi.
“Giresun, Türkiye’mizin cennet köşelerinden en güzel noktalarından birisidir” diyen Mustafa Sarıgül, “Giresun’a daha sık geleceğim. Giresun Türkiye’nin ortalamasıdır. Giresun’da bir sorun varsa aynı sorun Türkiye’mizin her noktasında vardır” ifadelerini kullandı.

“Tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve ticaret”
Türkiye Değişim Partisinin ekonomi modelini Giresun’da açıklayan Sarıgül, ekonomik milliyetçi olacaklarını ifade ederek ‘5T’ formülünü duyurdu. Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliğe önem vereceğiz. Ekonomik milliyetçi olmaktan da son derece gurur duyacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliğe ve yurtseverliğe her zaman büyük önem vereceğiz. 5T formülümüzle Türkiye’mizi şahlandıracağız. Tarıma, turizme, teknolojiye, tekstile ve ticarete çok büyük önem vereceğiz. Bakın teknoloji Türk kökenli 2 vatandaşımız Almanya’da BioNTech aşısını buldu. O evlatlara biz laboratuvar desteği verseydik, araştırma desteği verseydik. O evlatlar o ilacı Türkiye’de bulmuş olsalardı hem dünya insanlığına saygı hem de ülkemizin tanıtımına son derece büyük katkısı olurdu. O nedenle gençlerin önünü açacağız. Araştırmaya, geliştirmeye ve teknolojiye büyük önem vereceğiz. Beyin göçünü önleyen parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacak” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu TikTok’ta bir video yayımlayan ve partisinin İl Başkanı Selim Çilesiz’e yönelik söylediği sözleri tepki çeken Sarıgül, şu açıklamada bulundu:
“Ben Selim Çilesiz’i çok seviyorum. Selim Çilesiz’in de çok başarılı olmasını istiyorum. Ama daha çok çalışmasını istiyorum. Daha çok çalışacak ve Giresun’da Türkiye Değişim Partisini şahlandıracak. Ben Selim Çilesiz beyi kişi olarak çok seviyorum. Ama Selim Çilesiz Türkiye’deki bütün il başkanlarına örnektir. Daha çok çalışmasını daha çok koşmasını istiyorum. Benim ona sevgim her zaman çok başkadır. Evimin insanıdır. Benim çok değerli bir kardeşimdir. Ama Türkiye’deki vatandaşlar benden iktidar bekliyor. Bende Giresun’da Selim başkandan iktidar bekliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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