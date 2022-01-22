Giresun Limanı’ndan Giresunspor’a destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Limanı’ndan Giresunspor’a destek

İHA

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. ile GZT Giresunspor arasında otopark protokolü imzalandı. Protokole göre, liman otopark gelirleri Giresunspor'a kalacak.

Giresun Limanı’ndan Giresunspor’a destek

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. ile GZT Giresunspor arasında otopark protokolü imzalandı. Protokole göre, liman otopark gelirleri Giresunspor’a kalacak.
GZT Giresunspor Kulüp binasında gerçekleştirilen protokol GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül arasında gerçekleştirildi.
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül yaptığı açıklamada, "Giresunspor Profesyonel Futbol Takımı oyuncuları ile teknik kadronun müsabakalar, antrenmanlar, kamplar için ulaşım ihtiyacını karşılamak ve sözleşme süresine karşılık gelmek üzere ihtiyacı olan vatandaşlarımızın araçları için liman sınırları içerisinde otopark olarak hizmet vermek amacı ile kullanılan alanda otopark ücretlerinden elde edilen gelir her ay Giresunspor’a tahsis edilmesi bunun karşılığında da Giresunspor tarafından Giresunport adına reklam ve tanıtım aktiviteleri yapılması için sözleşme imzalanmıştır" dedi.
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise, yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Giresunspor’un her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı var. Bu anlamda yapılan bu anlaşmayı önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul yapıldı FİSKOBİRLİK’te seçim gündeminin de eklendiği 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul ...
Giresun'da otobüs kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da otobüs kazası: 4 yaralı
Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi şahlandıracağız”
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi ...
Sanayi esnafı çırak bulamamaktan yakınıyor Giresun’un Bulancak ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi
YEREL HABERLER Sanayi esnafı çırak bulamamaktan yakınıyor Giresun’un ...
GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı GZT Giresunspor, ...
Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği anları şarkılı paylaşım yaptı, görevinden oldu Giresun’da yaşlı bir hastanın hastanede acı çektiği görüntüleri şarkı ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği ...
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
YEREL HABERLER Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ...
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
YEREL HABERLER Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter ...
FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı Balıkçı Olgun Geçici: "Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarda değil hamsi diğer balık çeşitlerini bile bulmak güç"
YEREL HABERLER Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı Balıkçı Olgun ...
Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.