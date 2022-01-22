FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul yapıldı FİSKOBİRLİK’te seçim gündeminin de eklendiği 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul yapıldı FİSKOBİRLİK’te seçim gündeminin de eklendiği 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi

İHA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) 20202021 Olağan Genel Mali Kurulu gerçekleştirildi. Seçim gündeminin de eklendiği Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi.

FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul yapıldı FİSKOBİRLİK’te seçim gündeminin de eklendiği 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) 20202021 Olağan Genel Mali Kurulu gerçekleştirildi. Seçim gündeminin de eklendiği Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi.
Giresun Fiskobirlik Eğitim ve Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin gözetiminde yapılan genel kurula Siyasi Parti Temsilciler, birlik yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve üyeler katıldı.
Birlik iştiraklerinden Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde (EFİT) gerçekleştirilen genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, FİSKOBİRLİK'in geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu, güçleri nispetinde aldıkları fındıkları EFİT'te işleyerek Türkiye ve dünyaya sattıklarını söyledi.
Yapılan eleştirilere de cevap veren Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Türkiye’de FİSKOBİRLİK en demokratik kurumlardan biridir.FİSKOBİRLİK’e 100 kilogram fındık verilerek delege olabiliyorsunuz ve seçimlerde oy hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK’e 100 kilo fındık verin ve söz sahibi olun. Burası seçim anlamında meydanı yeri yapılacak tek şey 50 kilo, 100 kilo fındık vermektir ancak FİSKOBİRLİK’i, şahsımızı eleştirenler daha fındık vermiş değil bu kuruma. Arkadaşlar seviyorsanız bu kuruma sahip çıkacaksınız. Kurumu seven, kuruma sahip çıkacak. Fındık verip sahip çıkacak, delege olup sahip çıkacak. Ortak olup sahip çıkacak" ifadesini kullandı.

"FİSKOBİRLİK fındığa katma değer sağlayan bir kurum oldu"
Biz yönetim olarak maaşlarımızı tam almayacağız demişiz şuanda 508 milyar lira alacağımız var. Geçtiğimiz günlerde bir delegasyonumuz FİSKOBİRLİK’i Giresunspor’a para vermekle ,reklam vermekle eleştirmiş evet doğrudur maaşlarımızdan kestik ve verdik. Deniliyor ki kurum borç batağında ya biz bu yıl 30 milyon liralık yeni yatırım yaptık. Tabi ki borcumuz var ticaret yapan her kurumun olabileceği gibi bizim de borcumuz var. ” dedi.
FİSKOBİRLİK’in fındığa katma değer sağladığına da dikkat çeken Bayraktar, “FİSKOBİRLİK sadece kabuklu fındık alıp satsa 100 milyon liralık fındık alıp satar ve sıcak para akışı sağlanır ancak biz i üreticiye katkısı böyle olmaz diye işleyip, fındığa katma değer üreterek Türkiye ve dünyaya satmaktayız. Her geçen gün bu anlamda daha iyiye giden bir FİSKOBİRLİK bulunmaktadır. Yaklaşık 100 milyon liralık bir ihracat yaptık. Elbette bu çok yüksek bir rakam değil ancak, dün başlayan bir kurum için çok iyi. FİSKOBİRLİK ilk defa kendi parasıyla fındık aldı işledi ve sattı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarında 20. Sırada yer aldık. Bunu bile eleştirenler oldu. Aslında biz 20. değil, 15. veya 16. sıradayız çünkü şekerli ürün ihracatı fındık ihracatında sayılmıyor. Biz de fındığa katma değeri şekerli mamul haline getirerek sağlıyoruz ve daha çok ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık FİSKOBİRLİK üreticiden fındığı alıyor işliyor katma değer sağlıyor ve ihracat yapıyor" dedi.
Öte yandan 20202021 Olağan Mali Genel Kurulda 108 delegenin vermiş olduğu önerge ile gündeme seçim maddesi ilave edilerek FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Lütfi Bayraktar başkanlığında tek liste olarak seçime gitti. Seçim sonucunda kullanılan 115 oydan 1 tanesi boş çıkarken, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geçerli oyların 113’ünü alarak güven tazeledi. Lütfi Bayraktar, yapmış olduğu yeni listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerini korurken, istifa eden Nurettin Karan’ın yerine Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Delegesi Murat Kumaş seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun Limanı’ndan Giresunspor’a destek
YEREL HABERLER Giresun Limanı’ndan Giresunspor’a destek
Giresun'da otobüs kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da otobüs kazası: 4 yaralı
Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi şahlandıracağız”
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: “5T formülümüzle Türkiyemizi ...
Sanayi esnafı çırak bulamamaktan yakınıyor Giresun’un Bulancak ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi
YEREL HABERLER Sanayi esnafı çırak bulamamaktan yakınıyor Giresun’un ...
GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı GZT Giresunspor, ...
Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği anları şarkılı paylaşım yaptı, görevinden oldu Giresun’da yaşlı bir hastanın hastanede acı çektiği görüntüleri şarkı ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği ...
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
YEREL HABERLER Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ...
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevden alındı
YEREL HABERLER Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter ...
FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı Balıkçı Olgun Geçici: "Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarda değil hamsi diğer balık çeşitlerini bile bulmak güç"
YEREL HABERLER Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı Balıkçı Olgun ...
Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Jandarma yaşlı kadın için seferber oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.