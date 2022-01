FİSKOBİRLİK’te seçimli Mali Genel Kurul yapıldı FİSKOBİRLİK’te seçim gündeminin de eklendiği 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) 20202021 Olağan Genel Mali Kurulu gerçekleştirildi. Seçim gündeminin de eklendiği Olağan Mali Genel Kurulda Lütfi Bayraktar güven tazeledi.

Giresun Fiskobirlik Eğitim ve Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin gözetiminde yapılan genel kurula Siyasi Parti Temsilciler, birlik yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve üyeler katıldı.

Birlik iştiraklerinden Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde (EFİT) gerçekleştirilen genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, FİSKOBİRLİK'in geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu, güçleri nispetinde aldıkları fındıkları EFİT'te işleyerek Türkiye ve dünyaya sattıklarını söyledi.

Yapılan eleştirilere de cevap veren Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Türkiye’de FİSKOBİRLİK en demokratik kurumlardan biridir.FİSKOBİRLİK’e 100 kilogram fındık verilerek delege olabiliyorsunuz ve seçimlerde oy hakkınız bulunuyor. Dolayısıyla FİSKOBİRLİK’e 100 kilo fındık verin ve söz sahibi olun. Burası seçim anlamında meydanı yeri yapılacak tek şey 50 kilo, 100 kilo fındık vermektir ancak FİSKOBİRLİK’i, şahsımızı eleştirenler daha fındık vermiş değil bu kuruma. Arkadaşlar seviyorsanız bu kuruma sahip çıkacaksınız. Kurumu seven, kuruma sahip çıkacak. Fındık verip sahip çıkacak, delege olup sahip çıkacak. Ortak olup sahip çıkacak" ifadesini kullandı.



"FİSKOBİRLİK fındığa katma değer sağlayan bir kurum oldu"

Biz yönetim olarak maaşlarımızı tam almayacağız demişiz şuanda 508 milyar lira alacağımız var. Geçtiğimiz günlerde bir delegasyonumuz FİSKOBİRLİK’i Giresunspor’a para vermekle ,reklam vermekle eleştirmiş evet doğrudur maaşlarımızdan kestik ve verdik. Deniliyor ki kurum borç batağında ya biz bu yıl 30 milyon liralık yeni yatırım yaptık. Tabi ki borcumuz var ticaret yapan her kurumun olabileceği gibi bizim de borcumuz var. ” dedi.

FİSKOBİRLİK’in fındığa katma değer sağladığına da dikkat çeken Bayraktar, “FİSKOBİRLİK sadece kabuklu fındık alıp satsa 100 milyon liralık fındık alıp satar ve sıcak para akışı sağlanır ancak biz i üreticiye katkısı böyle olmaz diye işleyip, fındığa katma değer üreterek Türkiye ve dünyaya satmaktayız. Her geçen gün bu anlamda daha iyiye giden bir FİSKOBİRLİK bulunmaktadır. Yaklaşık 100 milyon liralık bir ihracat yaptık. Elbette bu çok yüksek bir rakam değil ancak, dün başlayan bir kurum için çok iyi. FİSKOBİRLİK ilk defa kendi parasıyla fındık aldı işledi ve sattı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ihracat rakamlarında 20. Sırada yer aldık. Bunu bile eleştirenler oldu. Aslında biz 20. değil, 15. veya 16. sıradayız çünkü şekerli ürün ihracatı fındık ihracatında sayılmıyor. Biz de fındığa katma değeri şekerli mamul haline getirerek sağlıyoruz ve daha çok ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık FİSKOBİRLİK üreticiden fındığı alıyor işliyor katma değer sağlıyor ve ihracat yapıyor" dedi.

Öte yandan 20202021 Olağan Mali Genel Kurulda 108 delegenin vermiş olduğu önerge ile gündeme seçim maddesi ilave edilerek FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Lütfi Bayraktar başkanlığında tek liste olarak seçime gitti. Seçim sonucunda kullanılan 115 oydan 1 tanesi boş çıkarken, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar geçerli oyların 113’ünü alarak güven tazeledi. Lütfi Bayraktar, yapmış olduğu yeni listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerini korurken, istifa eden Nurettin Karan’ın yerine Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Delegesi Murat Kumaş seçildi.

