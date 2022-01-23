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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan sahte para operasyonu

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarmanın sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarmadan sahte para operasyonu

Giresun’un Bulancak ilçesinde jandarmanın sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun’un Bulancak ilçesi Hisarkaya Köyünde bakkal dükkanı işleten E.K.‘nin tanımadığı bir müşterinin sigara alarak karşılığında 24 adet sahte 100 TL para verdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İhbar sonrası Giresun İl J andarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ilinden Ordu ve Giresun ilerine dağıtılmak üzere sahte para getirildiği, sahte paraların Bulancak İlçesindeki esnaf ve vatandaşlara alışveriş yapmak suretiyle dağıtıldığı tespit edilmesi üzerine şüpheli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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