Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 21'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Efkan’ın, Giresunspor savunmasının arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Davidson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

6. dakikada Novais’in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba, topu filelere gönderdi. 20

40. dakikada Diabate şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

41 .dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Diabate’nin yerden ceza alanına kestiği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Umut Nayir, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Karabıçak xx

GZT Giresunspor: Okan xx, Hayrullah x (Sergen xx dk. 24), Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Flavio xx, Zeki xx, Balde xx, Diabate xx,

Suleymanov xx, Umut xxx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Doukara, Douglas, Furkan, Emre, Fatih, Metin Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Atemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Furkan xx, Fatih xx, Borja xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Efkan xx, Davidson xx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan, Yusuf, Ahmet, Leroy, Umut, Milonovic, Candeias, Mevlja, Oğuz, Tayfur

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Davidson Pereira (dk. 5), Emre Akbaba (dk. 6) (Aytemiz Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 41) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Pedro Novais, Fatih Aksoy (Alanyaspor)

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