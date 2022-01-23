Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 31'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

53. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi sağ kanattan ters kanattaki Aziz Behich’in önüne şık bir pas attı, Aziz’in şutunda defans son anda araya girdi ve topu kornere çeldi.

64. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe atışında Perez’in kafa vuruşu kaleci Marafona’da kaldı.

80. dakikada Shapi Suleymanov’un yaklaşık 25 metreden çektiği şut direğin dibinden auta gitti.

83. dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan topta Efecan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

84. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Efecan’ın pasında Emre Akbaba’nın şutu Diarra’ya çarpıp kornere gitti.

90. dakikada Alanyaspor kontratağında Emre Akbaba durumu 31 yaptı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Karabıçak xx, Davut Dakul Çelik

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Balde xx (Doukara xx dk. 59), Aziz Behich xx, Umut xxx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx (Sergen xx dk. 24), Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Douglas, Furkan, Emre, Fatih, Metin Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Alanyaspor: Marafona xx, Efecan xx, Efkan xx (Leroy xx dk. 79), Eduardo xx (Umut xx dk. 63), Novais xx (Milonovic xx dk. 63), Fatih xx (Mevlja xx dk. 63), Emre xxx, Fuertes xx, Gonzalez xx, Furkan xx (Tayfur xx dk. 73), Pereira xxx

Yedekler: Serkan, Yusuf, Ahmet, Candeias, Oğuz

Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos

Sarı Kart: Pedro Novais, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Zeki Yavru (Giresunspor)

Goller: Davidson Pereira (dk. 5), Emre Akbaba (dk. 6 ve 90+7) (Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 41) (Giresunspor)

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