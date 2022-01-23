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GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23´üncü hafta maçında Aytemiz Alanyaspor´un GZT Giresunspor´u 3-1 yendiği maçın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, açıklamalarda bulundu.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçından sonra iç sahada kazanmak istediklerini ifade ederek, "İç sahada problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlarda puanlarla dönüyoruz. Maça da iyi başladık, baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2 gol yedik" dedi.
"YENİLMEMİZE RAĞMEN ÜSTÜN BİR OYUN OYNADIK"
2-0´dan ve Hayrullah´ın sakatlanmasının ardından oyun sisteminde değişiklik yaptıklarını aktaran Keleş, "Yenilmemize rağmen üstün bir oyun oynadığımızı düşünüyorum fakat rakibimiz girdiği ilk pozisyonları gole çevirince, biz de girdiklerimizi değerlendiremedik. Hiçbir zaman eksikleri savunmam ama bugün oyuncu bile değiştiremedik. Dün milli takımdan gelen Doukara´yı mecbur oynatmak zorunda kaldık. Orta saha zaten sakat hepsi. Flavio´da bugün fedakarlık yaparak oynadı. Oyuncularımdan çok memnunum, oyun olarak da iyi oynadılar. Girdiklerimizi atamayınca oyunu çeviremedik, oyun beni memnun etti. Önümüzdeki hafta da transferlerimizi halledersek, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Taraftarlarımız için çok üzgünüm, bizi inanılmaz desteklediler, onlara galibiyeti hediye etmek istiyorduk ama başaramadık. İnansınlar bu takıma, iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.
MATEOS: GALİBİYET ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:
Elbette bizler galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Arkadaşımızın sahada gösterdiği enerji, bunun ötesinde rakibi tebrik etmek istiyorum. Maçın başında 2-0 öne geçsek de asla pes etmediler. Oyun anlayışını değiştirerek bizi zor duruma soktular. Özellikle 2-0´dan sonra bizim oyunumuzu zorlaştırdılar. Herkesi tebrik ediyorum."
"EMRE, TOPLU VE TOPSUZ OYUNA ÇOK BÜYÜK KATKI VERİYOR"
Sanchez, maçta iki gol atan Emre Akbaba ile ilgili de, "Emre´yi gerçekten tebrik etmek lazım. Sadece 2 haftadan attığı gollerden dolayı değil, biraz daha istatistiki yoğunlaşırsak sahanın en fazla koşan ve en yüksek sprint atan futbolcusu. Toplu ve topsuz oyuna çok büyük katkı veriyor. Gerek topla aldığı dönüşleri, attığı pasları, topsuz olarak sunduğu pozisyon rakibi güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-01-23 19:51:17

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