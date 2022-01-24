Yılka atlara belediye ve hayvan severler duyarsız kalmadılar

Yazın çalıştırılarak, kışın doğaya salınan yılka atlara Giresun'un Bulancak ilçesine Bağlı Kovanlık Belde Belediyesi duyarsız kalmadı.

Yoğun kış şartlarında yaşam mücadelesi veren yılka atlar belediye görevlilerince toplanarak ilçede bulunan bir at çiftliğine teslim ediliyor.

Kovanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, yaptığı açıklamada “Giresun 'da Kar yağışının ardından hayvanlar zor anlar yaşıyor. Yaz aylarında çalıştırılıp kışın doğaya salınan atlar soğuk havada kar altında yiyecek bulmaya çalışıyor. Giresun'da yazın günlük işlerde kullanılan atlar, kışın masraftan kurtulmak amacıyla doğaya salınıyor. Yörede kasım ayından itibaren doğaya salınan atlar, yaklaşık 5 ay boyunca açlık ve soğuk ile mücadele ediyor. Kışın özellikle karla kaplı arazide görülen bu atlara sahip çıkılması gerekiyor. İyilik evrensel bir mutluluktur. Belediyemiz görevlileri ve hayvansever duyarlı vatandaşların yardımıyla yakalanan atlar yaşamını rahat sürdürebilmesi ve bakılabilmesi için ilçemizde faaliyette bulunan Bozatlıoğlu Atlı Spor Kulübü'ne teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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