Giresun’da kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Giresun’da kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

Giresun’un Alucra ilçesi Merkez Derneği tarından düzenlenen Kar Festivali'ne katılanlar eğlenceli vakit geçirdi.
İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Irmak Park mevkiinde düzenlenen etkinliğe, çocuklar ve aileleri katıldı. Merkez Derneği tarafından oluşturulan festival alanındaki kızaklara binen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.
Kızak yarışı, kartopu savaşı, kardan adam yapma, karaköse oyunu gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalle ilgili bilgi veren Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, “Daha önceki yıllarda da zaman zaman gerçekleştirdiğimiz etkinliği Kovid19 salgını nedeniyle son 2 yıldır yapamıyorduk. Bu yıl 'Kar ile kış ile şendir ömrümüz' temalı festivalimizi gerçekleştirdik. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Etkinlikte, kızak yarışları, kardan adam yapma, davul zurna horon, kadınlara salon eğlencesi, karaköse oyununun yanı sıra, çorba, keşkek, pancarlı, pişi ikramı, yapıldı ayrıca paramotor yamaç paraşütü gösterileri gerçekleştirildi. Eğer imkan olursa önümüzdeki yıl çok daha görkemli bir kar festivali düzenlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serbest piyasada fındık fiyatı 35 lira
YEREL HABERLER Serbest piyasada fındık fiyatı 35 lira
AK Parti Giresun Milletvekili Aydın Dereli’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Giresun Milletvekili Aydın Dereli’de ...
Giresun’da 201 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Giresun’da 201 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım ...
Giresun'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Giresun’da otobüs kazası: 10 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da otobüs kazası: 10 yaralı
Giresun’da yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda ...
Giresunspor’da Hayrullah Bilazer şoku!
YEREL HABERLER Giresunspor’da Hayrullah Bilazer şoku!
Giresun Belediyesi, şehir girişindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi, şehir girişindeki çalışmalarını ...
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’den, GZT Giresunspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ...
Yılka atlara belediye ve hayvan severler duyarsız kalmadılar
YEREL HABERLER Yılka atlara belediye ve hayvan severler duyarsız ...
BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT Giresunspor'a ziyaret
YEREL HABERLER BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel'den GZT ...
Giresun’da manda üreticilerinin yüzü güldü 290 manda işletmesine 1 milyon 200 bin TL destek verildi
YEREL HABERLER Giresun’da manda üreticilerinin yüzü güldü 290 manda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.