Alucra Belediyesi esnafa ateş ölçer dağıttı

Giresun’da düşük riskli ilçelerden birisi olan Alucra’da Belediye Başkanı Suat Aybar, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek ateş ölçer cihazı dağıtımında bulundu.

Alucra Belediyesi olarak ilçede Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aybar, “Korona virüs salgını kapsamında ülke genelinde artan vaka sayılarıyla birlikte vatandaşımızın sağlığı ve korona virüs yayılımını yavaşlatmak ve bir nevi tedbir almak için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe esnafımıza ateş ölçer cihazı dağıtımı yaptık. Esnafımızı da korumak, bu hastalığın en belirgin özelliklerinden biri olan yüksek ateşli vakaların tespit edilmesi ve kontrol altında tutulmaması adına böyle bir çalışmaya imza attık. Her alanda herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapması gerekir. Böylesi birlikteliklerimizle bu sürecin üzerinden gelebiliriz. İlçemizin düşük riskli grupta bulunmasından dolayı vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı riayetle uyulması gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.