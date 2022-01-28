Giresun Ziraat Odası’ndan alan bazlı desteğe zam talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Ziraat Odası’ndan alan bazlı desteğe zam talebi

İHA

Giresun Ziraat Odası’ndan alan bazlı desteğe zam talebi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak artırılmasını beklediklerini söyledi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan yaptığı yazılı açıklamada, gübre başta olmak üzere tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin fahiş rakamlara ulaştı hatırlatarak, fındık üreticisinin bu yıl bahçesine gübre atamaz hale geldiğini ifade etti.
Karan yaptığı açıklamada, “Ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlayan fındık üreticisi bu yıl çuvalı 500 lirayı bulan gübreyi bahçesine atamaz hale geldi. Eskiden bahçesine 10 çuval gübre atan üreticilerimiz bu yıl bir çuval atar hale geldi. Devlet tarafından 2009 yılından 2014 yılına kadar dönüm başına 150 lira, 2014 yılından 2021 yılına kadar ise 170 lira olarak ödenen fındıkta alan bazlı gelir desteği miktarının artırılması, özelikle bu yıl üreticilerin nefes alması ve üretime daha fazla katkı sunması adına dönüm başına 170 liraya ilaveten 300 lira destek verilmesini bekliyoruz. Bu konuda Giresun’a gelecek olan Cumhurbaşkanımızdan müjde bekliyoruz“ dedi.
2022 yılı mahsulü fındığın karanfil doğumuyla dalın ucunda görüldüğünü aktaran Karan, “Dünya fındık üretim ve ihracatının lideri olan ülkemizde son yıllar verim ve kalite ön plana çıkmaktadır. Daha fazla üretim ve kaliteli bir fındık üretimi için başlatılan çalışma ve projeler fahiş fiyatlara ulaşan girdi maliyetleri karşısında askıya alınabilir. Alan bazlı gelir desteği fındık üreticisi için hem de ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayan fındık için son derece önemlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alucra Belediyesi esnafa ateş ölçer dağıttı
YEREL HABERLER Alucra Belediyesi esnafa ateş ölçer dağıttı
Giresun Belediyesinden üreten kadınlara Pazar desteği
YEREL HABERLER Giresun Belediyesinden üreten kadınlara Pazar desteği
Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Dereli ilçesinde yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Giresun’a gelmesi bekleniyor Afetle birlikte haritadan silinmeyi bekleyen ilçe yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Giresunlu afetzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ...
GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya’da ...
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu
Giresun’da kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Giresun’da kar festivali renkli görüntülere sahne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.