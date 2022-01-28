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Giresun’da bir ilk Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde mesane kanseri nedeniyle mesanesi ve prostatı alınan hastaya, bağırsaktan yapay mesane yapılarak hastanın normal idrar yolundan idrar yapabilmesi sağlandı.

İHA

Giresun’da bir ilk Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde mesane kanseri nedeniyle mesanesi ve prostatı alınan hastaya, bağırsaktan yapay mesane yapılarak hastanın normal idrar yolundan idrar yapabilmesi sağlandı.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Mesane kanseri nedeniyle mesanesi ve prostatı alınan hastaya, ABD Stanford Üniversitesinde geliştirilen yöntemle ince bağırsaktan yapay mesane yapıldı.
Bu sayede hastanın mesanesi alınmasına rağmen, normal idrar yolundan idrar yapabilmesi sağlandı. Giresun’da bir ilk olan bu ameliyatı Üroloji Uzmanı Op. Dr. Burhan Özdemir, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bekir Poyraz ile birlikte gerçekleştirdi. Hastanın zorlu tedavi süresince Anestezi, Dâhiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Kardiyoloji ve Nutrisyon birimi hekimleri, multidisipliner bir yaklaşım içinde hastanın tedavisi için büyük çaba sarf etti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü tarafından da girişimsel işlemlerde ekibe destekte bulunuldu.

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