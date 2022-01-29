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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Boy sırasına göre mi ? yaş sırasına göre mi ? yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ? masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” “Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama hırslarından siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor” “Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler” “Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Boy sırasına göre mi ? yaş sırasına göre mi ? yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ? masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” “Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama hırslarından siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor” “Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler” “Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin tek gündeminin kimin nereye hangi sıra ile oturacağı olduğunu belirterek “Boy sırasına göre mi ? yaş sırasına göre mi ? yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ? masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı’nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başlangıcında Giresun’daki parti yönetimine salonun küçüklüğünden ötürü sitem etti. Erdoğan, “Buranın dışında bir yer bulamadık mı ? Yani ufacık salonlar, Giresun’un gençlerine bu salon yetmez. Bugün açılışını yaptığımız 3 bin 500 kişilik salonun bitmesine rağmen bu toplantı burada yapılmaz. Açılışını yaptık ama biz geliyoruz toplantıyı burada yapıyoruz. 3 bin 500 kişilik salonda Giresun gençliği ile kadın kolları ile toplantımızı orada yapmamız lazımdı. Kongreyi geldik basit bir düğün salonunda yaptık. AK Parti’yi böyle yerlere bizi sıkıştırmaya kalkmayın...Bu salona bu iş yakışmadı” diyerek AK Parti il başkanını yanına çağırdı, tepkisini dile getirdi.
Konuşmasında iklim değişikliğine vurgu yapan Erdoğan “İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleyi gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalardan karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin” buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var, ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var”
“Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler açısı durumunu eminim sizlerde görüyorsunuz” diyen Erdoğan “Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı. Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var. Ak paranın konforunda siyasetçilik oynamakta kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertleri yok. Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama hırslarından siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek özellikle bunların yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarından arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler. Ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler. Millete karşı sergiledikleri lobranlıkların, küstahlıkların, hiçbirini meclis kürsüsünden kendilerine ayar verenlere yapamazlar. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik, kifayetsiz, muhterisizlik dışında hiçbir özellikleri yok. Bu tabloyu bizim gibi milletimizde çok iyi biliyor. Hazıra konma peşinde koşan bu tatlı su siyasetine asla yüz vermiyor. Sadece son 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını ve zihniyetini görmek için kafidir. Hiçbir tarik hiçbir hesap hiçbir iftira bunları kurtaramayacaktır. Hiçbir kampanyası bunların skandallarının üstünü kapatamayacaktır. İnşallah önce 2023 seçimleri ardından da 2024 mahalli idareler seçimleri bu beceriksizliklerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır. Bunun için sorumluluk AK Partili kadrolara düşüyor. Bugünden itibaren çok daha güçlü şekilde çalışacağız. Bugünden itibaren daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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