Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor (3)

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun´daki toplu açılış töreninin ardından, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, partililere hitap etti. Tören yapılan salonu küçük bulan Erdoğan, kentte bugün 3 bin 500 kişilik spor salonunun açıldığını anımsatarak parti yetkililerine "Giresunlu gençler bu salona sığmıyor" dedi.

Burada konuşan Erdoğan, "Bugün hem Giresun´la hasret gideriyoruz hem de yapımı tamamlanan eserlerin açılış heyecanını Giresunlu kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içinde riskli alan ve riskli yapıların tespiti için çalışıyor, alınması gereken tedbirler hususunda hem ikazlarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Devletimizin yürüttüğü bu mücadelede başarılı olması halkımızın da sürece sahip çıkmasına samimiyetle destek vermesine bağlıdır. İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Şayet biz iklim değişikliğiyle mücadele gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. `Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin´ diye buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum. Bizim derdimiz millet. Gayemiz hizmet. Aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile aziz milletimize hizmet için gece gündüz demeden koşturuyoruz" diye konuştu.

'İLK GÜNDEN BERİ ASLA POPÜLİZM YAPMADIK'

Türkiye´yi güçlendirmeye, her platformda halkın çıkarlarını savunmaya devam etiklerini kaydeden Erdoğan, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuci´c´i ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele´yi resmi temaslar yapmak üzere ülkemizde ağırladık. Bu vesile ile ticaretten savunmaya, turizmden eğitime kadar birçok alanda bu ülkelerle iş birliğimizi güçlendirecek pek çok anlaşma imzaladık. Hiçbir engel tanımadan Türkiye´yi büyütmeye Türkiye´yi güçlendirmeye her platformda milletimizin çıkarlarını savunmaya devam ediyoruz. İşte bugün de Giresun´da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresun´a yaptığımız hizmetleri bizzat yerinde görme Giresunlu kardeşlerimizin beklentilerini ve taleplerini ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Giresun´la kardeşliğimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirdik. Aramızdaki dostluk ve dayanışmayı çok ileriye taşıdık. Yarın inşallah Trabzon´da olacak orada da yine dolu dolu bir program icra edeceğiz. İlk günden beri asla popülizm yapmadık. Giresun´da verdiği sözleri Ankara´ya gidince unutanlardan olmadık. Nabza göre şerbeti verenlerden, esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden de olmadık. Milletimize karşı hep dürüst davrandık, samimi olduk, açık yüreklilikle konuştuk. Yalanı iftirayı kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. AK Parti olarak biz sloganlarla değil icraatımızla konuşuruz" dedi.

'HIRSLARINDAN, SİYASİ ÇIKARLARINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ GÖZLERİ GÖRMÜYOR'

"Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan, savunmaya kadar tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bütün yatırımları sadece 19 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Giresun halkının istifadesine sunduk. Atalarımız `Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz´ diyor. Biz bütün şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim sizler de görüyorsunuz. Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan, savunmaya kadar tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların ne millete hizmet etme gibi bir niyetleri var ne de memlekete eser kazandırmak gibi bir hedefleri var. Ankara´nın konforunda siyasetçilik oynamaktan, kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan, altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertleri yok. `Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa; Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa´ kim söylüyor bunu. Ak kadınlar söylüyor. Evet, bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar. Ama hırslarından, siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor."

'MİLLETİMİZ BU TATLI SU SİYASETÇİLERİNE ASLA YÜZ VERMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler. Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk´ün partisiyiz derler. Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler. Ama bölücü örgütün uzantıları ile yol yürümekten de çekinmezler. Millete karşı sergiledikleri küstahlıkların hiçbirini Meclis kürsüsünden kendilerine ayar verenlere yapamazlar. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanıyla televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, becerisizlik, müfterilik, kifayetsiz müfterilik dışında hiçbir özellikleri yok. Nitekim bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor ve hazıra konma peşinde koşan bu tatlı su siyasetçilerine asla yüz vermiyor. Sadece son bir haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını ve zihniyetini görmek için kafidir. Hiçbir tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarının üzerini kapatamayacaktır. İnşallah 2023 seçimleri ardından da 2024 mali idareler seçimleri bu beceriksizliklerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır. Tabii bunun için asıl sorumluluk AK Parti'li kadrolara düşüyor. Bugünden itibaren çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bugünden itibaren daha koordineli uyumlu planlı çalışacağız. Gönüller kazanmanın gönüllere girmenin yeni gönüllere girmenin yeni gönüller fethetmenin mücadelesini vereceğiz. Bize oy versin veya vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin tek tek herkese ulaşacak ve gerçekleri onlara anlatacak başkalarının partilerine değil milletin partisi AK Parti'ye inanmalarını isteyecek onları ikna edeceğiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-01-29 18:30:35



