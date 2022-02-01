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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı

DHA

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı


Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e (54) otomobil çarptı. Kazada yaralanan Tuncer'in yoğun bakımda tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi. 
Kaza, dün akşam Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e, M.A.D. (44) yönetimindeki 28 AS 511 plakalı otomobil çarptı. Yolda sürüklenen Tuncer, yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tuncer, ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi süren Tuncer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü M.A.D. de ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-02-01 12:22:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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