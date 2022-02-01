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Nurettin Canikli: “50 yıllık hayaldi” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, resmi açılışını geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Giresun'da yarım asırlık bir rüya olarak görülen Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Nurettin Canikli: “50 yıllık hayaldi” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, resmi açılışını geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, Giresun’da yarım asırlık bir rüya olarak görülen Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu.
Bölgedeki çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgiler alan Canikli, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “50 yıllık hayaldi. Gerçeğe dönüştürmek Cumhurbaşkanımız Liderliğindeki AK Parti Hareketine nasip oldu. Eğribel Tüneli’nin 5900 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmet vermeye başladı. Sanki zaman tünelinde yolculuk yapıyormuş gibi hissediyor insan. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Canikli, 2015 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaparken Eğribel Tüneli’nin temelini kendisi atmıştı.

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