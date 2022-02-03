Kar yağışı arıcıları umutlandırdı Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı arıcıları umutlandırdı Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor"

İHA

Kar yağışı arıcıları umutlandırdı Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: "Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor"

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşayan arılarda yüzde 80’e varan açlık ölümleri yaşandığını belirterek “Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı, ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor" dedi.
Geçen bahar ve yaz dönemlerinde yaşanan kuraklık sonucu arıların yeterince bal üretemediğini belirten Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, arıcıların ciddi anlamda kayıp verdiğini hatırlattı. Giresun’da 2 bin 500 arıcının yaklaşık 12 bin faal kovanını bulunduğunu hatırlatan Elevli, “Arıcılık ilimiz ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak bahar ve yaz döneminde yaşanan kuraklık arıcılarımıza önemli kayıplara yol açmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine giden gezgin arıcılarımız vardı. Buralarda kuraklık nedeniyle bal üretimi yetersiz oldu bölgemizde ise kestanelerde yaşanan gal arısı nedeniyle kestane balı da üretilemedi. Dolaysıyla bal üretimi az olan arılarımız kışın açlık yaşamaktadır. Bu açlık sonucu şuana kadar bir çok arıcımızdan arı ölümleri ihbarları alıyoruz. Arıcılıkta kış döneminde yüzde 2030 oranında arı kayıplarının yaşanmasının normal ancak bu yılki koşullar nedeniyle bu oranın yüzde 80'lara çıkacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Kış beslemesi bilinçli yapılmalı
Arı ölümlerinin önüne geçmek için kış beslemesini ihmal etmemelerini de tavsiye eden Elevli, “Arı ölümlerinin bir başka nedeni ise yanlış beslemedir. Arıların yanlış beslenmesi de arı ölümlerine neden olmaktadır. Bu nedenle dikkat edilmeli ve hava sıcaklıkları 15 dereceyi bulduğunda arı şurubu ile mutlaka besleme takviyesi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki sezondan umutluyuz”
Hava şartlarının önümüzdeki dönem için uygun gittiğini de ifade eden Elevli, “Geçtiğimiz sezon kuraklık yaşanmıştı, ancak bu yılkı kar yağması bizleri umutlandırıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kar yağışı bahar döneminin iyi geçeceğini işaretidir. Gezgin arıcılarımız için umut verici bir dönem bekliyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde ise hava şartları nedeniyle kestane balına zarar veren gal arısının lavra bırakamayacağını düşünüyoruz. Bu da kestane balının da verimli geçeceğinin bir işaretidir. Tek temennimiz bu kış arı ölümlerini en az zayiatla atlatabilmektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunlu ayakkabı ustası fabrika üretimine karşın yarım asırdır el emeği ayakkabı üretmeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Giresunlu ayakkabı ustası fabrika üretimine karşın ...
Nurettin Canikli: “50 yıllık hayaldi” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Nurettin Canikli: “50 yıllık hayaldi” AK Parti Genel ...
Yoldan karşıya geçerken aracın çarptığı Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan karşıya geçerken aracın çarptığı Giresun ...
Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği
YEREL HABERLER Alucralı gurbetçilerden sıla-i rahim etkinliği
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: “Transferlerimiz sürecek” GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal: "Teknik direktörümüz Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerimiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: “Transferlerimiz ...
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, otomobil çarpmasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.