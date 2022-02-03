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Giresun’da İlit Köyü mahalle olmayı reddetti

İHA

Giresun'un Güce ilçesinin İlit köyünün mahalle olması için yapılan referandumda köy halkı "Hayır" dedi.

Giresun’da İlit Köyü mahalle olmayı reddetti

Giresun'un Güce ilçesinin İlit köyünün mahalle olması için yapılan referandumda köy halkı “Hayır” dedi.
Giresun’un Güce ilçesinde mahalle olmak için referanduma giden İlit köyü sakinlerinden 79’u evet, 185’i ise "hayır" oyu kullandı.
Yazın 2 bin, kışın ise 600 nüfusun bulunduğu İlit köyünde referandum heyecanı yaşandı. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan köyün mahalle olması için köy sakinleri sandık başına gitti. 390 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 185’i "hayır", 79’u ise "evet" dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Turgay Yılmaz, “Mahalle olmayı tercih etmeyen köyümüze aldıkları karar hayırlı olsun. Köyümüzün Özel İdareden aldığı yol, su hizmetleri köylümüzü memnun etmektedir. Biz köy olarak aldığımız hizmetlerden oldukça memnunuz. Ben de köyümüzün çoğunluğunun aldığı karar doğrultusunda düşünüyorum. Mahalle olmak köyümüze çok şey kazandıracağını düşünmüyorum. En basit şekilde Özel İdare tarafından köyümüze su hizmeti getirildi. Belediye olunca herkesin bedava kullandığı su bile sayaç takılarak paralı hale getirilecektir. Buna benzer bir çok nedenlerden dolayı köylümüz alacağı hizmetlerden çok kaybedeceklerini düşünerek bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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