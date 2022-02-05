GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Fenerbahçe Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Giresun
2022-02-05 13:36:22
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