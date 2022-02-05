Giresun’da en fazla Trabzonlu, en az ise Hakkarili yaşıyor

Giresun’un nüfusu bir önceki yıla göre 294 kişi artarak 450 bin 154’e ulaştı. Bu nüfusun 5 bin 621'ini yabancı uyruklu vatandaşlar oluştururken, Giresun'da en fazla Trabzon iline kayıtlı en az ise Hakkari iline kayıtlı kişiler yer aldı. Ayrıca Giresun'da kadın nüfus ise erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi.

Giresun’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 294 kişi artarak 450 bin 154’e ulaştı. Erkek nüfus 224 bin 38 kişi olurken, kadın nüfus 225 bin 774 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,15'ini kadınlar, yüzde 49,85'ini ise kadınlar oluşturdu.



Giresun’da yabancı uyruklu sayısı arttı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Giresun’da ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 444 kişi artarak 5 bin 621 kişi oldu. Bu nüfusun 3 bin 69’unu erkekler, 2 bin 552’sini ise kadınlar oluşturdu.



En fazla Trabzonlu yaşıyor

Giresun’da ikamet edenlerin nüfus kütüğüne göre en fazla 7 bin 353 kişi ile Trabzon, 6 bin 585 kişi ile Ordu, 3 bin 703 nüfus ile Samsun, 3 bin 666 kişi ile İstanbul, 2 bin 977 kişi ile Gümüşhane, bin 366 kişi ile Sivas ve bin 354 kişi ile Erzurum ilk 7 içerisinde yer aldı. Giresun’da nüfus kütüğüne göre ise en az 50 kişi ile Hakkarili yaşıyor.

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