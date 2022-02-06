GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

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Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuzun Fenerbahçe Spor Kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-02-06 18:01:21



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