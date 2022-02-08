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Giresun Üniversitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı 2 itfaiye personeli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

İHA

Giresun Üniversitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı 2 itfaiye personeli dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. 2 itfaiye personelinin dumandan zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesinin Bozkurt Mahallesindeki Turizm Fakültesi binasının çatısında bugün saat 10.00 sıralarında bacadan başladığı tahmin edilen yangın çıktı.
Binadaki personel tahliye edilirken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Trabzon, Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan ve yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Giresun Valisi Enver Ünlü, “AFAD'ımızı, 112'yi harekete geçirdik. Maalesef çatımızda başlayan yangın, rüzgarın çok şiddetli olması ve sık sık yön değiştirmesi nedeniyle konferans salonu ve sınıflara da sıçradı. Son yaptığımız kontrollerde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çatıdaki malzemeler sökülmek suretiyle alttaki kontrollerin de yapılarak son müdahalelerin yapıldığı haberini arkadaşlardan aldık. Çalışmalara 8 söndürme aracı, 9 arasöz, 6 su tankeri ve kurtarma aracının yangına müdahale etti. Tüm kurumlarımız burada. Herkes yangının söndürülmesi için cansiperane şekilde mücadele etti" dedi.

"Öğrenciler mağdur edilmeyecek"
En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu ifade eden Vali Ünlü, burada okuyan öğrencilerin de mağdur edilmeyeceğini kaydetti. Vali Ünlü, “Çok şükür can kaybımız yok. Dumandan etkilenen 2 personelimiz Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen tedavisi aldılar. Çok şükür onların da durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun. Çok şükür can kaybı olmadan yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hepimize geçmiş olsun. Tek tesellimiz okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle öğrencilerimiz okulda bulunmuyordu. İdari personelimizde hemen tahliye edildi. Okuldaki öğrencilerimizde mağdur olmayacak. Üniversitemizin başka binalarında eğitimöğretimlerine devam edecekleri gibi en kısa zamanda da binanın tadilatı gerçekleştirilecektir. Rektörlükle yapılacak görüşmelerin ardından öğrencilerin uygun bir binada eğitimlerini sürdüreceklerdir” ifadelerini kullandı.

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